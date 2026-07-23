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Общество

В школах Бразилии начнут изучать русский язык

Минпросвещения РФ: в школах Бразилии введут русский язык как иностранный
MFA Russia/Global Look Press

Россия и Бразилия договорились о продвижении в республике русского языка как иностранного. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

В онлайн-формате состоялось рабочее совещание представителей министерства просвещения РФ и министерства образования Федеративной Республики Бразилия.

«В ходе встречи стороны договорились о продвижении русского языка как иностранного в Бразилии, а также его внедрении в учебные планы некоторых школ профильного национального ведомства», — говорится в заявлении ведомства.

Стороны также подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о колоссальном потенциале российско-бразильских отношений, который еще предстоит раскрыть. В свою очередь вице-президент Бразилии Жералду Алкмин заяви о намерении обсудить «конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества».

Ранее ученые выявили неожиданную особенность русского языка.

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