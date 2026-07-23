Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Учительница 17 лет сидела на больничном и получала зарплату

В Германии учительница 17 лет сидела на больничном и получала зарплату
Shutterstock/FOTODOM

В Германии расследуют дело в отношении учительницы, которая с 2009 года находилась на больничном и не преподавала почти 17 лет. Ее подозревают в том, что она могла незаконно получать выплаты, симулируя болезнь, пишет Die Zeit.

По данным прокуратуры Дуйсбурга, дома у женщины прошел обыск. Следователи считают, что она могла предоставить своему работодателю ложные сведения о состоянии здоровья, а в период длительного больничного заниматься другой профессиональной деятельностью.

По версии следствия, женщина работала натуропатом и даже принимала участие в конкурсе стартапов, несмотря на заявления о невозможности выполнять обязанности учителя. Если эти подозрения подтвердятся, ей может грозить ответственность за мошенничество.

Дисциплинарное производство в отношении учительницы пока приостановлено до завершения уголовного расследования. В министерстве образования пояснили, что результаты уголовного дела могут повлиять на окончательное решение.

В конце мая 2026 года было принято решение отправить женщину на пенсию, однако она обжаловала это постановление в административном суде Дюссельдорфа. Сейчас она получает не полную зарплату, а выплаты в размере положенной ей пенсии.

Ранее притворявшаяся больной и получавшая пособия женщина разоблачена снимками с отпуска.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!