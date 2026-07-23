В Германии учительница 17 лет сидела на больничном и получала зарплату

В Германии расследуют дело в отношении учительницы, которая с 2009 года находилась на больничном и не преподавала почти 17 лет. Ее подозревают в том, что она могла незаконно получать выплаты, симулируя болезнь, пишет Die Zeit.

По данным прокуратуры Дуйсбурга, дома у женщины прошел обыск. Следователи считают, что она могла предоставить своему работодателю ложные сведения о состоянии здоровья, а в период длительного больничного заниматься другой профессиональной деятельностью.

По версии следствия, женщина работала натуропатом и даже принимала участие в конкурсе стартапов, несмотря на заявления о невозможности выполнять обязанности учителя. Если эти подозрения подтвердятся, ей может грозить ответственность за мошенничество.

Дисциплинарное производство в отношении учительницы пока приостановлено до завершения уголовного расследования. В министерстве образования пояснили, что результаты уголовного дела могут повлиять на окончательное решение.

В конце мая 2026 года было принято решение отправить женщину на пенсию, однако она обжаловала это постановление в административном суде Дюссельдорфа. Сейчас она получает не полную зарплату, а выплаты в размере положенной ей пенсии.

Ранее притворявшаяся больной и получавшая пособия женщина разоблачена снимками с отпуска.