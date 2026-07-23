В Чехии потерпел крушение вертолет армии с пятью военными

iDNES: один человек не выжил при крушении военного вертолета в Чехии

В Чехии потерпел крушение военный вертолет UH-1Y Venom, на борту которого находились пять военнослужащих. Об этом сообщил портал iDNES со ссылкой на данные армии страны.

По информации издания, авиакатастрофа произошла в районе города Намешть-над-Ославоу. В результате происшествия один человек не выжил. Точное число пострадавших в настоящее время устанавливается.

На месте работают подразделения интегрированной системы спасения. В армии заявили, что дополнительная информация будет опубликована, как только это позволит ситуация.

Как сообщил порталу представитель службы спасения Петр Яначек, к месту крушения направлены четыре наземные бригады и вертолет санитарной авиации из Йиглавы. Для оказания помощи также привлечен вертолет из Оломоуцкого края.

Газета отметила, что вертолеты UH-1Y Venom и AH-1Z Viper американской компании Bell являются важной частью вертолетной авиации Чехии на авиабазе в Намешти-над-Ославоу, где они постепенно заменяют советские машины семейства Ми.

Ранее появилось первое фото с места крушения вертолета Ми-2 на Кубани.