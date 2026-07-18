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Общество

Появилось первое фото с места крушения вертолета Ми-2 на Кубани

112: Ми-2 загорелся во время заправки на Кубани, пилот не смог выбраться
Telegram-канал «112»

Telegram-канал 112 опубликовал фото с места крушения вертолета сельхозназначения Ми-2.

В посте уточняется, что воздушное судно обрабатывало поля подсолнечника. Недалеко от станицы Калининской для него устроили площадку. Когда вертолет там заправлялся, начался пожар. Пилот не смог выбраться.

До этого региональное управление МЧС заявило, что крушение вертолета произошло в 2 км от станицы Калининской. После его падения начался пожар на площади в 20 кв. м. Его оперативно потушили. При крушении пилот Ми-2 получил несовместимые с жизнью травмы. В СК после случившегося возбудили уголовное дело.

В конце июня в Северо-Енисейском районе Красноярского края вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна в это время были три члена экипажа и девять пассажиров, никто из них не пострадал. Размер ущерба составил более 1 млн руб.

Ранее флаг США стал причиной жесткой посадки парашютиста на родео.

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