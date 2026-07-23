На ЗАЭС заявили, что интенсивность атак ВСУ не снижается

Яшина: обстановка в Энергодаре и вокруг ЗАЭС остается крайне сложной

Интенсивность атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и в Энергодаре не снижается. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Ситуация в городе и вокруг Запорожской АЭС остается крайне сложной», — сказала она.

По словах Яшиной, несмотря на продолжающиеся атаки, ситуация на самой станции находится под полным контролем персонала. Безопасность эксплуатации обеспечена, сотрудники выполняют все необходимые мероприятия для поддержания безопасного состояния объекта. При этом энергоснабжение АЭС по-прежнему осуществляется по одной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), отметила Яшина.

Вторая ЛЭП, по ее словам, технически готова к работе, однако напряжение с украинской стороны на нее до сих пор не подано.

До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев на консультациях РФ-МАГАТЭ заявил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по Запорожской АЭС. По его словам, атаки усилились как по самой станции, так и по Энергодару и прилегающим территориям.

Ранее Песков заявил о чрезвычайной опасности атак ВСУ на Запорожскую АЭС.