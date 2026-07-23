«Проклянете на второй день»: в РПЦ объяснили, почему не надо завидовать богатым

Протоирей Андрей Ткачев во время встречи с прихожанами призвал не завидовать богатым людям, а также власть имущим, поскольку они «живут проклятой жизнью». Видео со встречи опубликовано в RuTube-канале священнослужителя.

По словам протоирея, большие деньги отнимают сон и аппетит, поскольку заставляют человека круглосуточно работать на свой капитал.

«Если Бог даст вам богатство — вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым», — заявил Ткачев, обращаясь к прихожанам.

Священнослужитель считает, что лучше всех живется тем, у кого нет «миллиардов и ответственности за жизнь страны». По его мнению, такие люди по-настоящему свободны.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться. Глава Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что нельзя просить у Бога материальные блага. Например, об увеличении зарплаты, повышении в должности или покупке дома. Патриарх подчеркнул, что «на такие просьбы небо не отвечает». Он добавил, что Бога можно просить обо всем, что касается жизни, веры, отношений с близкими. При этом во время молитвы нельзя сомневаться, уточнил глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал бизнесменов к честности перед Богом.