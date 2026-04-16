Патриарх Кирилл призвал бизнесменов к честности перед Богом

Христиане, занимающие высокие руководящие должности, формируют «образцы социально значимого поведения», поэтому несут особую ответственность перед Богом. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном слове на конференции «Вера и дело».

Во время своего выступления патриарх призвал православных бизнесменов быть честными и справедливыми, а также заботиться о людях. По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), каждый руководитель должен сохранять верность основному евангельскому предписанию — любить Бога и ближнего своего.

«Справедливость и честность, деятельная забота о людях — ценности, которые должны сопровождать его отношение к бизнесу», — сказал патриарх Кирилл.

До этого глава РПЦ рассказал, о чем нельзя молиться. Он отметил, что нельзя просить у Бога материальные блага. Речь, в частности, идет об увеличении зарплаты, повышении в должности, а также таких просьбах к Богу, как помоги купить дом, машину и съездить в отпуск. Патриарх Кирилл заявил, что «на такие просьбы небо не отвечает».

Он добавил, что Бога можно просить обо всем, что касается жизни, веры, отношений с близкими. При этом во время молитвы нельзя сомневаться, уточнил священнослужитель.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что человеку дает вера в Бога.

 
