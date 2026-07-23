В России закрепили новые жилищные гарантии для семей погибших бойцов СВО

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который сохраняет за семьями погибших участников специальной военной операции право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, члены семей военных, павших на СВО или при отражении вооруженного вторжения на территорию России, пресечении провокаций на государственной границе и прилегающих к зоне спецоперации территориях, не могут быть сняты с жилищного учета, если единственной причиной утраты права на получение жилья по договору социального найма стала гибель военнослужащего.

Законом также устанавливается, что при расчете общей площади предоставляемого жилого помещения ее размер не может быть уменьшен из-за смерти военнослужащего. Эта норма применяется в том случае, если члены его семьи уже состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье на момент наступления таких обстоятельств.

Кроме того, документ предусматривает, что при определении площади жилья в состав семьи будут включаться все дети военнослужащего, отцовство в отношении которых установлено в соответствии с Семейным кодексом РФ.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, при условии, что семья еще не воспользовалась правом на получение жилья.

Также документом предусмотрено восстановление на жилищном учете членов семей погибших военнослужащих, которые ранее были сняты с него по причине гибели кормильца. В этом случае учет будет восстановлен с даты первоначальной постановки после подачи соответствующего заявления по месту учета.

Ранее сообщалось, что семьи павших на фронте российских следователей получили право на новую выплату.