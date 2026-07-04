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Армия

Семьи погибших на фронте российских следователей получили право на новую выплату

Путин подписал закон о соцвыплатах семьям погибших на СВО сотрудников СК
РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о соцвыплате, позволяющей семьям погибших на СВО сотрудников СК приобретать или строить жилье. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно его тексту, круг лиц, которые могут один раз получить средства на покупку или возведение жилья, расширяется. Теперь туда входят следователи, приостановившие службу в СК из-за мобилизации, призванные служить или заключившие контракт.

Как уточняется, условие для получения выплаты — наличие у погибшего статуса нуждающегося в жилье на момент смерти. Основание для получения средств — гибель из-за увечья, заболевания или повреждения здоровья из-за участия в СВО, отражения вооруженного вторжения либо выполнения задач на границе РФ и соседних территориях.

Кроме того, закон предусматривает право уволенных следователей с выслугой не менее 20 лет пользоваться служебными жилыми помещениями до получения единовременной соцвыплаты. Оно распространяется и на членов семей погибших сотрудников СК.

До этого Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов).

Ранее Бастрыкин решил разобраться в деле самозанятой из Воронежа, которую обвиняют в сокрытии 168 руб.

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