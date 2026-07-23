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Общество

«Хотел сделать массаж»: мужчина домогался спящей пассажирки российского поезда

В поезде Самара — Москва мужчина домогался спящей пассажирки
ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

В поезде Самара — Москва мужчина приставал к спящей девушке. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает РИАМО.

Инцидент произошел в пути. Девушка спала и вдруг ощутила прикосновения к своим ногам. Открыв глаза, она обнаружила рядом незнакомого мужчину, который трогал ее.

Возмущенная пассажирка потребовала от незнакомца объяснений — он заявил, что «хотел сделать массаж». При этом мужчина вел себя так, как будто ничего не случилось.

После случившегося подавленную из-за случившегося девушку переселили в другое купе. Очевидцы сообщили, что домогавшийся ее мужчина служит в правоохранительных органах. Пострадавшая выразила намерение обратиться за помощью к стражам порядка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заметили мужчину, который приставал к девушке в автобусе и хватал за ягодицы.

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