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Общество

В Подмосковье заметили мужчину, который приставал к девушке в автобусе и хватал за ягодицы

ОМ: в Подмосковье мужчина домогался девушку в автобусе
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье в автобусе заметили мужчину, который, по словам местных жителей, домогался девушки. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в автобусе в Долгопрудном. По словам очевидцев, неизвестный находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки он стал обнимать одну из пассажирок. Затем он вышел вместе с ней и схватил за ягодицы.

Местные жители добавили, что это не первый подобный случай. Так, тот же незнакомец мог приставать на остановке к «девочке» больше месяца назад. Возраст пострадавшей не уточняется.

«Не понимаем, почему после таких случаев он до сих пор спокойно ездит в общественном транспорте», – рассказали они.

Также неизвестный около года назад попадал в конфликт, не связанный с домогательствами. Находясь на улице, мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется.

Ранее сообщалось о задержании иностранца, домогавшегося школьника в московском автобусе.

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