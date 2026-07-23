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Врач предупредила о последствиях употребления острых блюд

Врач Соломатина: организм воспринимает острую пищу как угрозу ожога
coupdethai/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Многие блюда азиатской кухни и другая острая пища может вызывать у россиян сильное жжение на слизистой в области рта, а также при мочеиспускании. Об этом в разговоре с Life.ru предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист объяснила, что такие симптомы провоцируют вещества, которые содержатся в перце, горчице, васаби и хрене. Организм чувствует раздражение и воспринимает его как угрозу ожога. В итоге открываются ионные каналы, куда быстро заходят кальций и натрий, вызывая возбуждение. Человек начинает чувствовать боль, сигнализирующую о том, что необходимо прекратить раздражающее воздействие.

Однако, по словам врача, к этому эффекту наступает привыкание, как и к другому серьезному стрессу. Организм воспринимает остроту как ожог, однако постепенное добавление острой пищи в рацион постепенно приводит к тому, что чувствительность и бурные реакции пропадают, а также истощается болевой пул.

«По такому же принципу работает, скажем, перцовый пластырь: он обезболивает за счет истощения этого пула, и боль проходит. Заодно пропадает боль от раздражения нерва, который ущемлён или каким-то образом поврежден», — добавила диетолог.

Она подчеркнула, что в первое время человек ощущает и жжение при мочеиспускании, поскольку при попадании на слизистые возникает такой эффект. Со временем и эта чувствительность проходит.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова до этого говорила, что лапша быстрого приготовления не несет пользы для здоровья, поэтому употреблять ее следует не чаще двух раз в месяц. По ее словам, в этом продукте содержится большое количество рафинированных углеводов, соли, жиров и трансжиров.

Ранее нутрициолог назвала продукты, которые не только насыщают, но и успокаивают.

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