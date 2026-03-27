Диетолог назвала безопасную норму лапши быстрого приготовления

Диетолог Кованова: лапшу быстрого приготовления можно есть до двух раз в месяц

Лапша быстрого приготовления не несет пользы для здоровья, поэтому употреблять ее следует не чаще двух раз в месяц. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, у лапши быстрого приготовления крайне бедный состав. В этом продукте содержится большое количество рафинированных углеводов, соли, жиров и трансжиров. При этом в таких макаронах практически нет полноценного белка, клетчатки, а также витаминов и минералов.

Диетолог посоветовала употреблять эту лапшу только в виде редкого исключения.

«Например, в дороге, при нехватке времени для приготовления полноценного блюда. Можно съесть такую лапшу при высокой физической активности, как быстрый источник калорий. Но употреблять чаще двух раз в месяц не стоит», — подчеркнула эксперт.

Врач-диетолог Татьяна Залетова до этого говорила, что макароны можно сделать полезнее с помощью соусов и других ингредиентов. Специалист посоветовала добавить к изделиям курицу, морепродукты или овощи. При этом заправить блюдо можно оливковым маслом, благодаря которому прием пищи станет более сбалансированным.

