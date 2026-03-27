Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог назвала безопасную норму лапши быстрого приготовления

Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Лапша быстрого приготовления не несет пользы для здоровья, поэтому употреблять ее следует не чаще двух раз в месяц. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, у лапши быстрого приготовления крайне бедный состав. В этом продукте содержится большое количество рафинированных углеводов, соли, жиров и трансжиров. При этом в таких макаронах практически нет полноценного белка, клетчатки, а также витаминов и минералов.

Диетолог посоветовала употреблять эту лапшу только в виде редкого исключения.

«Например, в дороге, при нехватке времени для приготовления полноценного блюда. Можно съесть такую лапшу при высокой физической активности, как быстрый источник калорий. Но употреблять чаще двух раз в месяц не стоит», — подчеркнула эксперт.

Врач-диетолог Татьяна Залетова до этого говорила, что макароны можно сделать полезнее с помощью соусов и других ингредиентов. Специалист посоветовала добавить к изделиям курицу, морепродукты или овощи. При этом заправить блюдо можно оливковым маслом, благодаря которому прием пищи станет более сбалансированным.

Ранее россиянам объяснили, что будет, если каждый день есть острую азиатскую лапшу.

 
Теперь вы знаете
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!