В Егорьевске при взрыве газа в жилом доме погиб человек

Мэр Егорьевска сообщил о погибшем в результате взрыва газового баллона в доме

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Егорьевске, где произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Викулов в своем канале в мессенджере «Макс».

«К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего», — написал он.

По словам Викулова, из здания эвакуированы 28 человек, включая семерых детей.

Около 9:00 (по московскому времени) 23 июля в подмосковном Егорьевске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. По данным Главного управления МЧС по Московской области, пострадали три человека

Взрыв произошел в одной из квартир на третьем этаже. Там сдетонировал газовый баллон. После этого возник пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров, уточнили в ведомстве. Повреждения также получили соседние квартиры.

В МЧС уточнили, что возгорание уже локализовано. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Ранее появились кадры спасения мужчины из полыхающей квартиры после взрыва газа в Подмосковье.