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Россиянка подхватила личинок после отдыха во Вьетнаме

SHOT: восемь личинок достали из россиянки после отдыха во Вьетнаме
Hrazhynskaya Maryia/Shutterstock/FOTODOM

Восемь личинок достали из россиянки после отдыха во Вьетнаме. Паразитов она привезла домой в ноге, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно журналистам, 26-летняя Кристина из Химок отдыхала на вьетнамском острове Фукуок. Последние дни перед рейсом туристка активно загорала на пляже Байсау, где и подхватила паразитов, следует из сообщения.

«В Москву девушка вернулась ночью и буквально сразу отправилась в больницу. Там врачи сообщили ей, что в ноге у Кристины завелись песчаные блохи, которые отложили личинки в пятку и коленку. Хирург вскрыл раны и достал восемь личинок. По словам девушки, во время процедуры она пережила адскую боль», — говорится в посте.

Уточняется, что боли перестали мучать Кристину лишь через месяц после операции.

До этого старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил, что риск заразиться кишечной инфекцией в море ниже, чем в пресном водоеме — соль и йод мешают бактериям размножаться.

Ранее россиян предупредили о рисках заражения различными инфекциями при купании в природных водоемах.

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