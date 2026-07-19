Россиян предупредили, чем можно заразиться во время купания в природном водоеме

В природные водоемы могут попадать сточные воды, а также фекалии животных и птиц, поэтому при случайном попадании такой воды в рот во время купания существует риск заражения различными инфекциями. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.

К наиболее распространенным относятся кишечная палочка, ротавирусная инфекция, а также паразитарные болезни, например, амебиаз. Кроме того, такая вода может стать источником энтеровирусных инфекций, которые способны поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и, допустим, нервную систему, сердце, мышцы. Также есть риск заражения гепатитом А и Е — острыми заболеваниями, при которых происходит поражение клеток печени.

«После случайного проглатывания воды не нужно принимать какие-либо лекарства — достаточно просто следить за своим состоянием. Если появятся такие симптомы, как тошнота, рвота, болезненные ощущения в животе, диарея, общая слабость, следует как можно скорее обратиться к терапевту или педиатру, в зависимости от возраста, чтобы провести диагностику и своевременно назначить лечение. Это можно сделать не только очно, но и онлайн, при помощи телемедицинских сервисов», — рассказывает врач.

После выхода из водоема следует прополоскать полость рта теплой кипяченой водой или солевым раствором из аптеки. Это позволит механически удалить часть потенциально опасных микроорганизмов со слизистой, однако полностью исключить риск инфицирования не поможет.

В целях профилактики заражения какими-либо инфекциями во время купания в природных водоемах, стоит соблюдать несколько правил. Прежде всего для плавания следует выбирать только специально отведенные места, где регулярно проверяют качество воды — списки подобных мест обычно публикуются на сайтах государственных органов. Стоит отметить, что не следует плавать в природном водоеме после проливного дождя, поскольку в это время в него могут попадать сточные воды.

Чтобы избежать попадания воды в нос, и, как следствие, ее рефлекторного проглатывания, во время плавания можно использовать специальные зажимы для носа. После купания рекомендуется ополоснуться под проточной водой или принять душ.

«Важно помнить, что домашние животные тоже могут быть источниками различных инфекций, поэтому нельзя купаться с ними в одном водоеме. Также следует избегать купания при наличии повреждений кожи, поскольку даже небольшая царапина может стать «воротами» для инфекции», — рассказывает Даниил Тринц.

Ранее россиян предупредили, почему категорически нельзя купаться в фонтанах.