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Врач объяснил, почему в жару лучше купаться в соленой воде, а не в пресной

Врач Умнов: в морской соленой воде меньше бактерий, вирусов и паразитов
Shutterstock

Риск заразиться кишечной инфекцией в море ниже, чем в пресном водоеме — соль и йод мешают бактериям размножаться. Об этом «Газетой.Ru» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«В морской воде есть факторы, которые создают менее благоприятную среду для многих болезнетворных микроорганизмов — бактерий, вирусов, паразитов. Соль (хлорид натрия) и йод нарушают работу клеточных мембран некоторых патогенов, мешают им размножаться и в ряде случаев приводят к их гибели. Поэтому риск случайно проглотить воду с опасными возбудителями, которые могут вызвать кишечную инфекцию, в море обычно ниже, чем в пресном водоеме. В пресной воде, особенно в застойных теплых водоемах без сильного течения, условия для ряда патогенов, например, шигеллы, лямблии, некоторых вирусов вроде энтеровирусов или возбудителей гепатита А, оказываются более комфортными», — сказал Умнов.

Он обратил внимание, что есть микроорганизмы, которые, наоборот, хорошо приспособлены к соленой среде. Например, некоторые галофильные вибрионы могут в ней жить и даже размножаться, а при попадании в организм способны вызывать такие инфекции как гастроэнтерит, инфекции мягких тканей.

«Главный риск часто не в самой воде, а в том, что в нее попадает. И в море, и в пресном водоеме опасность возрастает, если в воде оказываются сточные воды, фекалии или другие загрязнения. Поэтому многолюдный пляж у берега, где выше риск загрязнения, опаснее, чем более открытый участок вдали от берега. Патогены могут попасть в организм при заглатывании, через микротравмы на коже, слизистые или конъюнктиву глаз. Если у человека есть открытые раны, ослабленный иммунитет или хронические заболевания, риск осложнений при контакте с любой водой повышается. Соленая вода действительно снижает риск ряда инфекций по сравнению с пресной, но это не гарантия безопасности», — заключил Умнов.

Ранее россиян предупредили о рисках заражения различными инфекциями при купании в природных водоемах.

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