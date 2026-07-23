Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В АТОР объяснили резкое снижение турпотока в Калининград

АТОР: Калининград в этом сезоне потерял туристов из-за аномальной погоды
Shutterstock

В этом сезоне количество туристов в Калининграде резко сократилось. Главными причинами стали аномальная жара и транспортные проблемы, объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Однако отели с последствиями оттока туристов справятся спокойно, а в будущем туристы вернутся, заявил он НСН.

«Загрузка в 50-70% не является критичной, отели могут регулировать прибыль ценой, — считает специалист. — Плюс есть некоторая финансовая подушка, которая образовалась у отелей в предыдущие периоды. Поэтому я уверен, что этот период отели спокойно выдержат».

Специалист отметил, что, помимо накрывшей этим летом город аномальной жары, добраться до него стало сложнее, рейсы часто задерживают. Кроме того, на турпотоке сказалась в целом ситуация в экономике и падение потребительского спроса, считает Курносов. По его мнению, если в дальнейшем условия станут более благоприятными, турпоток восстановится.

До этого аналитики сообщали, что среди зарубежных направлений среди россиян первое место по спросу на летний отдых по-прежнему занимает Турция. Второе место среди зарубежных направлений занял Китай – доля бронирований подскочила на 25%. Что касается внутренних направлений, то отмечается рост спроса на приморские и горные курорты. В том числе увеличился интерес к Батуми, Степанцминде.

Ранее в РСТ оценили, поедут ли россияне в Черногорию после отмены безвиза.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!