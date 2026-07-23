В АТОР объяснили резкое снижение турпотока в Калининград

В этом сезоне количество туристов в Калининграде резко сократилось. Главными причинами стали аномальная жара и транспортные проблемы, объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Однако отели с последствиями оттока туристов справятся спокойно, а в будущем туристы вернутся, заявил он НСН.

«Загрузка в 50-70% не является критичной, отели могут регулировать прибыль ценой, — считает специалист. — Плюс есть некоторая финансовая подушка, которая образовалась у отелей в предыдущие периоды. Поэтому я уверен, что этот период отели спокойно выдержат».

Специалист отметил, что, помимо накрывшей этим летом город аномальной жары, добраться до него стало сложнее, рейсы часто задерживают. Кроме того, на турпотоке сказалась в целом ситуация в экономике и падение потребительского спроса, считает Курносов. По его мнению, если в дальнейшем условия станут более благоприятными, турпоток восстановится.

До этого аналитики сообщали, что среди зарубежных направлений среди россиян первое место по спросу на летний отдых по-прежнему занимает Турция. Второе место среди зарубежных направлений занял Китай – доля бронирований подскочила на 25%. Что касается внутренних направлений, то отмечается рост спроса на приморские и горные курорты. В том числе увеличился интерес к Батуми, Степанцминде.

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