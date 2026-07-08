Стало известно, где будут отдыхать россияне этим летом

Турция и Китай стали безусловными лидерами по спросу россиян на летний отдых

Среди зарубежных направлений среди россиян первое место по спросу на летний отдых по-прежнему занимает Турция – доля бронирований в этом сезоне выросла на 11% до 15,6%. Об этом газета «Известия» сообщает со ссылкой на данные аналитиков сервиса онлайн-бронирования OneTwoTrip.

Отмечается, что среди выбравших Турцию большая часть путешественников планирует поездки в Стамбул (59% бронирований), в Каш (2,5%), а вот интерес к Анталье упал до 9,7%.

Второе место среди зарубежных направлений занял Китай – доля бронирований подскочила на 25%. Большинство туристов планируют поездки в Шанхай (33,1%), Пекин (21,7%), а также в Гуанчжоу (13,8%).

Среди других стран интересом среди россиян пользуется Белоруссия (6%). А вот резко упал спрос на поездки в Италию – доля бронирований снизилась почти в два раза до 5,2%.

Пятерку востребованных направлений замыкает Грузия, на которую приходится 4,6% бронирований, что на 10% превышает показатели прошлого года.

Что касается внутренних направлений, то отмечается рост спроса на приморские и горные курорты. В том числе увеличился интерес к Батуми, Степанцминде.

До этого директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова, комментируя решение властей Таиланда внедрить новую стратегию развития туротрасли с извлечением максимальной прибыли, заявила, что это сильно охладит интерес россиян к этому направлению, а альтернативой ему станет отдых в Китае. Верны Таиланду останутся только те, кто уже привык регулярно там отдыхать, однако в целом турпоток неизбежно сократится, убеждена эксперт.

Ранее стало известно, что число россиян, путешествующих с животными, выросло на 20% за год.