Мужчина выманивал деньги у людей, пугая их проклятиями

В Таиланде мужчина пугал туристов проклятьями и выманивал у них деньги

В Паттайе полиция задержала 36-летнего гражданина Индии, который, по версии следствия, незаконно зарабатывал на туристах, предлагая им платные «ритуалы очищения» после предсказаний о грядущих несчастьях, пишет Pattaya Mail.

Поводом для расследования стали многочисленные жалобы отдыхающих и местных жителей. По данным полиции, группа мужчин, одетых как религиозные деятели, подходила к людям на пляжах, в кафе и ресторанах, убеждая их, что их преследует «плохая удача» или скоро произойдет несчастье.

После этого подозреваемые предлагали погадать по ладони, назвать «счастливые числа» или провести духовный ритуал. Затем клиентов убеждали заплатить сотни долларов за дополнительные церемонии по «снятию плохой кармы».

Во время проверки в одной из кофеен Паттайи туристическая полиция задержала мужчину, который проводил подобный сеанс. Проверка документов показала, что задержанный не имел разрешения на работу в Таиланде. По данным полиции, он признал, что получал деньги за проведение гаданий.

В отношении мужчины возбуждены дела о незаконной трудовой деятельности и работе без соответствующего разрешения. Полиция призвала туристов не доверять незнакомцам, которые пытаются убедить их в «проклятии» или невезении, а затем требуют деньги за проведение различных обрядов.

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