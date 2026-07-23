Врач предупредил о неожиданном факторе, повышающем риск развития рака

Длительное зависание в смартфоне и постоянное использование соцсетей плохо сказываются на организме человека. В том числе исследования подтвердили, что длительное сидение перед экраном гаджета повышает риски развития онкозаболеваний, передает Общественная Служба Новостей со ссылкой на диетолога Александра Бурлакова.

Он пояснил, что онкозаболевания провоцируют не гаджеты сами по себе, а тот факт, что люди, используя их, отказываются от физической активности. Так, например, доказано, что долгое пребывание в сидячем положении повышает риск развития рака толстой кишки примерно в 1,5 раза, а рака эндометрия — в 1,7 раза, подчеркнул врач.

«Анализ данных около 850 тысяч участников показал: повышенная смертность от онкологических заболеваний была связана именно с низкой физической активностью», — добавил врач, отметив, что снизить риски можно с помощью регулярной физической активности.

До этого академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что 40% случаев развития онкозаболеваний среди россиян можно было предотвратить. Есть несколько ключевых факторов, которые серьезно повышают риски. В их числе – курение, инфекционные агенты (в частности вирусы гепатита B и гепатита C), употребление алкоголя и ожирение.

Если максимально снизить или вообще исключить перечисленные факторы риска, то вероятность развития онкозаболеваний среди мужчин можно снизить на 45%, среди женщин — на 30%, заключил академик, подчеркнул академик.

Ранее сообщалось, что к 2050 году каждый пятый человек на планете заболеет раком.