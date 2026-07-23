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Диетолог объяснила влияние жидкого хлорофилла на неприятные запахи тела

Диетолог Соломатина: жидкий хлорофилл влияет на бактериальный состав тела
Shutterstock/Marina Demeshko

Жидкий хлорофилл может оказывать влияние на бактериальный состав, благодаря чему концентрация потовых выделений оказывается менее выраженной. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Было замечено, что запах тела меняет концентрацию. Человек, который пах потом или у него какие-то еще другие были запахи, выделения, то они уже не такие яркие. Но дело в том, что мы пахнем от выделения наших бактерий. У нас же микробиом», — объяснила специалист.

По словам диетолога, человек постоянно находится в содружестве с бактериями, которые подавляют патогены. Именно от их сообщества зависит большое количество процессов, происходящих в организме, в том числе на слизистых и коже, а также в кишечнике.

Эксперт подчеркнула, что жидкий хлорофилл влияет на бактериальный состав. В результате этого воздействия неприятные запахи тела становятся менее яркими и заметными.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что бесконтрольный прием некоторых добавок может привести к серьезным последствиям. При этом, по ее словам, особенно осторожно нужно относиться к популярным витаминам и микроэлементам, которые многие начинают принимать самостоятельно, без анализов и консультации врача.

Ранее врач объяснила, опасна ли хлорка из бассейна для глаз.

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