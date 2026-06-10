Врач перечислила самые опасные витамины и БАДы

Бесконтрольный прием некоторых добавок может привести к серьезным последствиям, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

По словам специалиста, особенно осторожно следует относиться к популярным витаминам и микроэлементам, которые многие начинают принимать самостоятельно, без анализов и консультации врача.

Одним из таких веществ является витамин D.

«Витамин D действительно часто находится в дефиците, поэтому его популярность вполне объяснима. Но многие начинают принимать его без анализов, ориентируясь на советы из интернета. При этом витамин D накапливается в организме. Если дозировка подобрана неправильно, могут появиться слабость, тошнота, нарушения сердечного ритма и повышение уровня кальция в крови. Поэтому принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает», — объяснила Хайкина.

Не менее осторожно, по ее словам, следует относиться к препаратам железа. Это одна из самых опасных добавок для самолечения. Многие связывают усталость с дефицитом железа и начинают принимать его самостоятельно, особенно женщины. Однако причин усталости десятки. А избыток железа способен приводить к повреждению печени, усилению окислительного стресса и накоплению железа в тканях. Поэтому перед приемом желательно хотя бы знать уровень ферритина и показатели общего анализа крови.

Также в список потенциально опасных при бесконтрольном употреблении добавок специалист включила хлорофилл. В последние годы этой добавке приписывают очищение организма, омоложение, улучшение состояния кожи и даже снижение веса. Однако серьезных доказательств большинства подобных эффектов нет.

«Зато многие формы жидкого хлорофилла содержат медь. При длительном бесконтрольном приеме ее уровень может повышаться, а избыток меди токсичен и способен повреждать печень и нервную систему», — предупредила специалист.

Отдельно врач обратила внимание на витамин А, который относится к жирорастворимым витаминам и способен накапливаться в организме.

«Часто проблемы возникают у людей, которые одновременно принимают поливитамины, комплексы для кожи, зрения и иммунитета. В результате витамин А поступает сразу из нескольких источников. При хроническом избытке возможны головные боли, сухость кожи, проблемы с печенью и нарушения со стороны костной ткани», — рассказала Хайкина.

Еще одной популярной добавкой, требующей осторожности, является цинк.

«Во время пандемии цинк стал одной из самых популярных добавок для поддержки иммунитета. Но полезен он только в разумных количествах. Избыток цинка может вызывать тошноту, боли в животе, головные боли, снижение уровня «хорошего» холестерина и нарушения работы иммунной системы. Кроме того, длительный прием высоких доз способен привести к дефициту меди», — подчеркнула врач.

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