Опасна ли хлорка из бассейна для глаз, рассказал врач

Для большинства людей хлорка в бассейне не представляет серьезной угрозы. Тем не менее она способна вызывать раздражение глаз, а при ее контакте с органическими веществами (потом, мочой, косметикой), могут образоваться хлорамины. Именно хлорамины раздражают кожу, глаза и дыхательные пути, рассказала «Газете.Ru» Оксана Кузнецова, лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z.

«Плавание в бассейне тоже не всегда безопасно для глаз. Даже при соблюдении всех санитарных норм хлорированная вода может вызывать раздражение, а в случае загрязнения она становится источником распространения инфекций. Главная ошибка — считать, что если вода прозрачная, значит, она безопасна для глаз. Это не так. В бассейне проблему может создавать не только сама хлорированная вода, но и продукты ее реакции с загрязнениями», — добавила эксперт.

Чтобы снизить риски, Кузнецова рекомендует не плавать в контактных линзах, не тереть глаза после купания при раздражении, а просто промыть их чистой проточной водой. Детям и людям с чувствительными глазами во время купания стоит использовать плавательные очки.

«Если неприятные ощущения быстро проходят после промывания глаз чистой водой и отдыха, чаще всего повода для тревоги нет. Но если состояние ухудшается, глаз сложно открыть, появляется выраженный дискомфорт, изменяется четкость зрения или симптомы возникли после купания в линзах, лучше не ждать возвращения из отпуска и обратиться к офтальмологу на месте. В таких ситуациях попытки лечиться самостоятельно могут затянуть время и осложнить дальнейшее лечение», — подытожила врач.

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