Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Опасна ли хлорка из бассейна для глаз, рассказал врач

Хирург Кузнецова: хлорка из бассейна может вызвать инфекцию глаз
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Для большинства людей хлорка в бассейне не представляет серьезной угрозы. Тем не менее она способна вызывать раздражение глаз, а при ее контакте с органическими веществами (потом, мочой, косметикой), могут образоваться хлорамины. Именно хлорамины раздражают кожу, глаза и дыхательные пути, рассказала «Газете.Ru» Оксана Кузнецова, лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z.

«Плавание в бассейне тоже не всегда безопасно для глаз. Даже при соблюдении всех санитарных норм хлорированная вода может вызывать раздражение, а в случае загрязнения она становится источником распространения инфекций. Главная ошибка — считать, что если вода прозрачная, значит, она безопасна для глаз. Это не так. В бассейне проблему может создавать не только сама хлорированная вода, но и продукты ее реакции с загрязнениями», — добавила эксперт.

Чтобы снизить риски, Кузнецова рекомендует не плавать в контактных линзах, не тереть глаза после купания при раздражении, а просто промыть их чистой проточной водой. Детям и людям с чувствительными глазами во время купания стоит использовать плавательные очки.

«Если неприятные ощущения быстро проходят после промывания глаз чистой водой и отдыха, чаще всего повода для тревоги нет. Но если состояние ухудшается, глаз сложно открыть, появляется выраженный дискомфорт, изменяется четкость зрения или симптомы возникли после купания в линзах, лучше не ждать возвращения из отпуска и обратиться к офтальмологу на месте. В таких ситуациях попытки лечиться самостоятельно могут затянуть время и осложнить дальнейшее лечение», — подытожила врач.

Ранее врач назвала ошибки на отдыхе у моря, опасные для здоровья глаз.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!