Диетолог назвала суперфуд, защищающий от рака

Черная фасоль содержит большое количество мощных антиоксидантов — полифенолов, что делает ее суперфудом. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Чем ярче цвет, тем больше полифенолов. Именно они являются главными героями, которые позволяют нам предупреждать развитие онкологических заболеваний, связывая свободные радикалы», — отметила специалист.

Защитные свойства есть у всех видов бобовых: нута, чечевицы и других. Однако наибольшее их количество содержится в черной и фиолетовой фасоли, добавила она.

Врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева назвала самые полезные и дешевые русские суперфуды.

По словам специалиста, в первую очередь внимания заслуживает кефир — кисломолочный напиток, богатый живыми микроорганизмами и питательными веществами. Он содержит множество молочнокислых бактерий, поддерживающих здоровую микробиоту кишечника и регулирующих иммунитет.

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