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Наука

Растительное молоко уступает коровьему по полезности, выяснили ученые

CRFSN: растительное молоко с витаминами уступает коровьему по полезности
Shutterstock

Коровье молоко может приносить организму больше пользы, чем растительные аналоги, даже если последние дополнительно обогащены кальцием и витаминами. К такому выводу пришли авторы научного обзора из Университета Эдит Коуэн (Австралия). Результаты исселедования опубликованы в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Авторы работы объясняют это так называемой «молочной матрицей» — естественной структурой молока, в которой белки, жиры, кальций, фосфор и другие соединения связаны между собой. По их мнению, именно эта структура влияет на то, как организм усваивает питательные вещества и как они воздействуют на здоровье.

Исследователи отмечают, что молоко связано с укреплением костей и снижением риска переломов. По данным обзора, регулярное употребление одной-двух порций молочных продуктов в день может уменьшать вероятность переломов, тогда как кальциевые добавки не всегда дают такой же эффект. Авторы также указывают, что молоко может благоприятно влиять на уровень сахара в крови, микробиоту кишечника и липидный обмен.

Растительные напитки, напротив, часто содержат питательные вещества не в естественном виде, а в форме добавок. Кроме того, в них нередко включают сахар, масла и загустители для улучшения вкуса и текстуры. По словам ученых, это может снижать их пищевую ценность по сравнению с молоком, даже если информация на этикетке выглядит похожей.

Особое внимание исследователи уделили детскому питанию. Они предупреждают, что отказ от молочных продуктов без продуманной замены может привести к дефициту белка, кальция, йода и витамина B12, особенно в раннем возрасте.

При этом авторы подчеркивают, что растительные аналоги тоже могут быть полезны: например, соевые напитки связывают со снижением уровня холестерина и противовоспалительным эффектом. Однако, по мнению исследователей, они не всегда способны полностью воспроизвести влияние молока на организм.

Ранее российские ученые выяснили неожиданный факт о грудном молоке.

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