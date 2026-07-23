Задержан предполагаемый организатор крупнейшей сети «бумажного» НДС

Задержан предполагаемый организатор крупнейшей в России схемы уклонения от НДС на триллион рублей. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«За границей задержан возможный организатор площадки», — уточнил собеседник агентства.

О выявлении масштабной теневой площадки по продаже так называемого «бумажного НДС» — схемы ухода от налога — стало известно в апреле этого года. По версии следствия, злоумышленники организовали в Московском регионе площадку, состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций. В ФСБ отмечали, что на этой площадке были сделаны фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний на сумму более 1 трлн рублей.

Группа лиц контролировала сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот.

По информации «Коммерсанта», клиентами этой теневой площадки, которая действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Белгороде и других городах, были крупные производственные и строительные компании, в том числе с участием государства. Организаторы этой площадки также обеспечивали «крышу» нелегальным услугам».

Ранее в Москве выявили схему ухода от налогов на семь миллиардов рублей.