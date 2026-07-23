В Башкирии беспилотники атаковали промышленный объект

В Башкирии загорелся промышленный объект после атаки беспилотников

Беспилотники атаковали промышленный объект в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщил Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, силы противодействия отразили террористическую атаку вражеских беспилотников на промышленный объект. В результате происшествия пострадавших нет.

В Госкомитете по ЧС уточнили, что после падения обломков одного из беспилотников на территории предприятия произошло возгорание. В настоящее время пожар ликвидируют.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Специалисты продолжают устранять последствия атаки и контролируют ситуацию.

В ту же ночь беспилотники атаковали склады маркетплейса в Воронежской области. Название маркетплейса губернатор региона не уточнил. Он лишь указал, что повреждения получила кровля одного склада, у другого во время атаки БПЛА пострадал фасад.

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