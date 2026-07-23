ВСУ атаковали склады маркетплейса под Воронежем

Склады маркетплейса повреждены при ночной атаке украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Название маркетплейса он не уточнил. Он лишь указал, что повреждения получила кровля одного склада, у другого во время атаки БПЛА пострадал фасад.

По словам губернатора, за минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили в небе над Воронежем и шестью районами области 36 украинских беспилотников.

В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа начался пожар в частном доме. Спасти не удалось трехлетнего мальчика. Его родители получили ранения разной степени тяжести, уточнил Гусев. Кроме того, в девяти частных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки. Пострадали 15 квартир в пяти жилых зданиях. Осколками посекло около десятка автомобилей.

В заключении губернатор предупредил, что опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

В ночь на 22 июля ВСУ ударили по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. По словам основателя маркетплейса Татьяны Ким, есть пострадавшие. Она сообщила, что вместе с профильными службами ведется работа по устранению последствий. Предпринимательница поблагодарила команду за проведение оперативной эвакуации.

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