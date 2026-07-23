Врач ответила, кто больше всего подвержен заражению стафилококком

Младенцы, дети в возрасте до пяти лет и пожилые люди чаще всего рискуют заразиться золотистым стафилококком. Об этом «Москве 24» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

По ее словам, в группу риска также входят лица с кожными заболеваниями, например, псориазом и атопическим дерматитом, поскольку из‑за имеющихся повреждений покровов у них выше вероятность развития бактериальных осложнений. Это же касается пациентов с иммунодефицитом и врожденными нарушениями иммунитета.

«Стафилококковые инфекции могут протекать тяжело, особенно опасны для новорожденных (тяжелейшие поражения кожи, сепсис, менингит), поэтому в родильных отделениях и отделениях новорожденных должен соблюдаться жесткий санитарный режим. В остальных случаях стафилококк – привычный микроб, с которым люди живут долго», – подчеркнула Мескина.

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов до этого говорил, что стафилококк чаще всего размножается в яичных, белковых и сметанных продуктах, таких, например, как торты и пирожные с кремом. Опасность, по его словам, представляет токсин, который вырабатывает стафилококк, размножаясь в продуктах.

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