Мощный взрыв прогремел в автомобиле в Буйнакске

В Буйнакске два человека пострадали при взрыве газа в автомобиле

В Дагестане два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле. Как сообщает главное управление МЧС России по республике, инцидент произошел 8 июля в городе Буйнакске, в микрорайоне Дружба возле магазина.

По данным ведомства, в автомобиле произошел хлопок газовоздушной смеси. В момент происшествия в салоне находились мужчина и женщина, которые получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Обстоятельства и точная причина взрыва устанавливаются.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил пенсионера со слуховым аппаратом. Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина выходит из транспорта и начинает избивать человека. По словам прохожих, пенсионер потерял сознание и лишился слухового аппарата. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с травмой лица.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.