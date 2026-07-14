Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Подъезд рухнул из-за взрыва газа в аварийном доме в ЛНР, под завалами оказались люди

В ЛНР после взрыва бытового газа в аварийном доме частично обрушился подъезд
МЧС России

В Луганской народной республике (ЛНР) жительница города Краснодона не выжила при взрыве бытового газа. Об этом сообщает на канале в «Максе» региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что взрыв произошел на втором этаже двухэтажного дома, который был признан аварийным. При детонации частично обрушился подъезд, где жили два человека.

В МЧС добавили, что еще одна женщина связалась со спасателями из-под завалов. ТАСС узнал, что ее удалось вытащить, однако под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека.

Два дня назад баллон с газом взорвался на автозаправке во Владикавказе. Инцидент произошел на Карцинском шоссе в поселке Спутник, где заправлялась «Газель», внутри которой находился баллон. При этом были повреждены стоявшие в очереди на АЗС машины.

Ранее после удара по одной из крупнейших ТЭЦ в Киеве заметили «огненный гриб».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!