Подъезд рухнул из-за взрыва газа в аварийном доме в ЛНР, под завалами оказались люди

В ЛНР после взрыва бытового газа в аварийном доме частично обрушился подъезд

В Луганской народной республике (ЛНР) жительница города Краснодона не выжила при взрыве бытового газа. Об этом сообщает на канале в «Максе» региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что взрыв произошел на втором этаже двухэтажного дома, который был признан аварийным. При детонации частично обрушился подъезд, где жили два человека.

В МЧС добавили, что еще одна женщина связалась со спасателями из-под завалов. ТАСС узнал, что ее удалось вытащить, однако под разрушенными конструкциями могут оставаться еще два человека.

Два дня назад баллон с газом взорвался на автозаправке во Владикавказе. Инцидент произошел на Карцинском шоссе в поселке Спутник, где заправлялась «Газель», внутри которой находился баллон. При этом были повреждены стоявшие в очереди на АЗС машины.

Ранее после удара по одной из крупнейших ТЭЦ в Киеве заметили «огненный гриб».