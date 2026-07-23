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Врач назвала главные источники скрытых калорий

Врач Дзюба: домашняя еда может быть калорийнее фастфуда
Shutterstock

В некоторых случаях домашняя еда может быть более калорийной, чем пища из ресторанов быстрого питания. На энергетическую ценность блюд влияют используемые ингредиенты, методы обработки продуктов, а также размер самой порции. Об этом газете «Известиы» рассказала врач-эндокринолог сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Анна Дзюба.

По словам эксперта, утверждение, что домашние блюда низкокалорийны, является мифом. Главными источниками «скрытых» калорий как в фастфуде, так и в пище, приготовленной дома, становятся соусы и жиры.

Врач объяснила, что в одной столовой ложке масла содержится примерно 90-120 калорий. Поэтому если добавить в еду несколько ложек этого продукта, а также майонеза или сливочного соуса, общая калорийность блюда станет больше, при том что его объем почти не увеличится.

«Майонез и сливочные соусы обладают высокой плотностью калорий при небольшом объеме. Незаметно для себя можно добавить несколько ложек масла, майонеза или жирного соуса, а это значительно увеличивает калорийность блюда», — рассказала она.

Однако при работе с пищей в домашних условиях человек имеет возможность самостоятельно контролировать используемые ингредиенты, регулировать размер порций, метод их приготовления, а также определять количество масла и соусов.

Эксперт подчеркнула, что минимизировать количество лишних калорий поможет антипригарная посуда, распылители для масла или духовка.

Клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля до этого говорила, что желание есть жирную и сладкую еду связано не только с привычками и нехваткой силы воли. По словам эксперта, особенно сильная тяга к высококалорийной еде появляется на фоне стресса, усталости и недосыпа. Организм вынужден искать быстрые источники энергии из-за кортизола, который хронически повышен.

Ранее нутрициолог развеяла популярное заблуждение о пищевых привычках.

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