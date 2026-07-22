Нутрициолог развеяла популярное заблуждение о пищевых привычках

Нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» объяснила, как формировать правильные пищевые привычки и избежать срывов.

По ее словам, широко известное правило о формировании привычки за 21 день нельзя считать универсальным. Организм перестраивается постепенно, под влиянием небольших ежедневных изменений. Главная задача — не полагаться на силу воли, а учиться замечать свое поведение и менять его шаг за шагом.

«Самое первое и понятное — это я всегда говорю своим клиентам и читателям — держать ритм. Сколько раз говорили, что обед должен быть по расписанию, несмотря ни на что. Вот то же самое и со сном, и с едой. Один раз дали себе некую установку: у меня есть завтрак, обед, ужин в такое-то время, я сплю в такое-то время», — сказала Савельева.

Она также поделилась личным опытом: ее организм перестроился постепенно, без жестких сроков и без привязки к 21 дню. Результат пришел не по графику, а через последовательную и осознанную работу над собой.

Клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля до этого говорила, что желание есть жирную и сладкую еду связано не только с привычками и нехваткой силы воли.

По словам эксперта, особенно сильная тяга к высококалорийной еде появляется на фоне стресса, усталости и недосыпа. Организм вынужден искать быстрые источники энергии из-за кортизола, который хронически повышен. При этом нехватка сна также сопровождается увеличением уровня гормона голода грелина и снижением уровня лептина, который отвечает за чувство насыщения.

Ранее профессор рассказала, что будет, если пять раз в неделю питаться фастфудом.