Психолог объяснила причины тяги к жирной еде

Психолог Хелемеля: тяга к фастфуду может появиться на фоне стресса и недосыпа

Желание есть жирную и сладкую еду связана не только с привычками и нехваткой силы воли, но и с эволюционными механизмами. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля.

Специалист объяснила, что человеческий мозг всегда был настроен на поиск высококалорийной пищи, обеспечивающий весь организм энергией и повышающей шансы на выживание в древности.

«Этот механизм продолжает работать и сегодня. Когда человек видит изображение бургера или чувствует запах жареной пищи, в мозге может происходить выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с предвкушением удовольствия. В результате приятные ощущения возникают еще до того, как человек начал есть», — подчеркнула она.

По словам психолога, особенно сильная тяга к высококалорийной еде появляется на фоне стресса, усталости и недосыпа. Организм вынужден искать быстрые источники энергии из-за кортизола, который хронически повышен. При этом нехватка сна также сопровождается увеличением уровня гормона голода грелина и снижением уровня лептина, который отвечает за чувство насыщения.

Человек, находящийся в таком состоянии, склонен выбирать плотную, горячую и жирную пищу, которая может быстро дать ему чувство сытости. В то же время процесс жевания способен оказывать успокаивающий эффект, а фастфуд зачастую воспринимается как награда или способ расслабиться в конце тяжелого дня.

Эксперт предупредила, что строгие пищевые запреты и полный отказ от любимых блюд создает ощущение искусственного дефицита и лишь усиливает желание употребить их.

Психолог подчеркнула, что строгие ограничения препятствуют гибкости, а также превращают питание в борьбу с собой и своими желаниями. Избавиться от навязчивой тяги поможет разрешение иногда есть свою любимую еду.

Профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что в случае, если человек будет пять раз в неделю питаться фастфудом, он может столкнуться с развитием скрытого голода, хроническими заболеваниями сердца и сосудов, ЖКТ, печени и даже зубов.

Ранее врач рассказала о концепции, которая поможет вписывать вредную еду в рацион.