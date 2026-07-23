Россиянам напомнили о праве контролировать работу УК

Собственники квартир имеют право контролировать работу управляющей компании, в том числе изучать ежегодный отчет и проверять корректность платежей. При необходимости можно жаловаться на неудовлетворительную работу УК в жилинспекцию, сообщил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Он напомнил, что сегодня механизм контроля достаточно прост, так как почти вся важная информация хранится в электронном виде, изучить ее можно либо в приложении ГИС ЖКХ, либо на «Госуслугах». В том числе там россияне могут уточнить УК у конкретного дома, прочитать договор, перечень и стоимость работ по ремонту общедомового имущества, а также проверить данные о платежах, отметил Султанов. В том числе он подчеркнул, что УК обязана предоставлять отчет в течение первого квартала следующего за отчетным года – он публикуется в ГИС ЖКХ.

«С 1 марта 2026-го такой отчёт составляется по единой форме. В нем отражаются сведения о начисленных и поступивших средствах, выполненных работах, текущем ремонте, расходах на управление домом и претензионной работе», — пояснил юрист, добавив, что это дает возможность собственникам сопоставить платежи с реальными.

Также проверить УК можно через сервис ФНС, изучив сведения о юрлице, адрес, судебные споры с участием организации, сведения о банкротстве и так далее. Если отчет не публикуется, информации нет или настоящее состояние дома не соответствует заявленному – следует жаловаться в жилинспекцию, заключил специалист.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что россияне по закону имеют право сменить управляющую компанию, если их не удовлетворяет ее работа. Сделать это можно либо через непродление истекшего договора, либо с помощью голосования и избрания новой УК. Досрочное расторжение договора с УК можно проводить на основании невыполнения обязанностей – например, если она не очищает территорию дома от снега, игнорирует заявки жильцов или заливает подвал, пояснил парламентарий.

Ранее в ГД объяснили, кто должен отвечать за порчу общедомового имущества помимо УК.