Россиянам объяснили, как сменить недобросовестную УК

Россияне по закону имеют право сменить управляющую компанию, если их не удовлетворяет её работа. Сделать это можно либо через непродление истекшего договора, либо с помощью голосования и избрания новой УК, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев Общественной Службе Новостей.

Досрочное расторжение договора с УК можно проводить на основании невыполнения обязанностей – например, если она не очищает территорию дома от снега, игнорирует заявки жильцов или заливает подвал.

«Собирайте доказательства, проводите собрание и меняйте. Один год ждать не нужно. Но важно помнить: голословные обвинения не работают. Надо доказать, что УК реально нарушает свои обязанности», – подчеркнул депутат.

Он посоветовал провести собрание собственников, а затем оформить протокол с указанием голосования большинства жильцов за смену УК с причинами. Затем старую компанию нужно уведомить о расторжении договора, а новую – о её выборе. Важно также сообщить решение в ГЖИ и муниципалитет, чтобы в реестр лицензий внесли обновлённые данные, пояснил Свищёв .

Если старая УК отказывается от расторжения договора, не предоставляет доступ к техдокументации – это считается нарушением и грозит штрафом. В таких случаях, по словам депутата, нужно жаловаться в ГЖИ, так как по закону после принятия решения собственников компания обязана передать документы в трёхдневный срок, заключил парламентарий.

Россиянам ранее ответили, кто должен бороться с тараканами в многоквартирном доме.