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Общество

В ГД объяснили, кто должен отвечать за порчу общедомового имущества помимо УК

Депутат Пахомов: интернет-провайдеры и УК должны отвечать за порчу имущества МКД
Shutterstock/evgeniykleymenov

Интернет-провайдеры должны нести ответственность за порчу общедомового имущества и некачественное содержание инфраструктуры наравне с управляющими компаниями (УК). Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал глава комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Более 80 % на сегодняшний день спорных случаев, которые рассматриваются в судах различной юрисдикции, между провайдерами и управляющими компаниями. Они как раз о порче общего имущества, о некачественном содержании. <…> Мы считаем, что равную ответственность должны нести все участники этого рынка», — сказал парламентарий.

Соответствующую норму, по его словам, было предложено закрепить в законодательстве.

В июне стало известно, что коммунальные службы не поддержали идею о допуске интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами.

В ассоциации «Объединенный жилищно-коммунальный совет ЖКХ» отмечали, что провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов, отсутствие защиты кабеля в местах возможных неисправностей, а также отсутствие защиты от проникновения воды.

Ранее стало известно, как изменились тарифы на интернет в России.

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