Россиянка в попытке забрать посылку потеряла полмиллиона рублей

В Саратове 18-летняя девушка стала жертвой мошенников, поверив, что ей отправили посылку, для получения которой нужно отправить код подтверждения. После выполнения требования преступники заявили девушке о взломе аккаунта на «Госуслугах» и продолжили схему обмана, сообщает sarinform.ru со ссылкой на управление МВД города.

Сразу после отправки кода с пострадавшей связался якобы сотрудник Росфинмониторинга, заверив ее в краже средств мошенниками, которые составили от ее имени доверенность. Лже-сотрудник ведомства призвал держать разговор в секрете и убедил девушку переговорить с «силовиком» — тот заявил, что в квартире пострадавшей проведут обыск и призвал «задекларировать» финансы матери.

Так как наличных средств у девушки в этот момент не было, она сдала золотые украшения своей матери на 175 тыс. рублей, а после заняла еще 200 тыс. рублей у дедушки и оформила кредит на 125 тысяч рублей. В итоге мошенникам саратовчанка отдала полмиллиона рублей, а после ждала, когда ей вернут деньги. Лишь не получив обратно средства, девушка поняла, что стала жертвой мошенничества и написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Смоленской области мошенники убедили пенсионерку в «декларировании» сбережений и заставили отдать им 11 млн рублей. Неизвестные связались с 75-летней женщиной в одном из мессенджеров. Аферисты общались с потерпевшей в течение 12 дней и убедили жертву, что ее накопления находятся в опасности. Деньги нужно было снять со счетов и «задекларировать», поверив злоумышленникам, пожилая женщина обналичила сбережения и передала их неизвестному мужчине, а затем перевела на указанные счета оставшиеся деньги.

Юрист ранее объяснил, что делать, если мошенники оформили SIM-карту на ваше имя.