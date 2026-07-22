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Общество

Пенсионерка из Смоленска отдала мошенникам 11 млн рублей, в надежде сохранить деньги

В Смоленской области пенсионерка лишилась 11 млн рублей, поверив мошенникам
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В Смоленской области мошенники убедили пенсионерку в «декларировании» сбережений и заставили отдать им 11 млн рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 75-летней женщиной в одном из мессенджеров. Аферисты общались с потерпевшей в течение 12 дней и убедили жертву, что ее накопления находятся в опасности. Деньги нужно было снять со счетов и «задекларировать», поверив злоумышленникам, пожилая женщина обналичила сбережения и передала их неизвестному мужчине, а затем перевела на указанные счета оставшиеся деньги.

Общий ущерб составил 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого мошенники заставили москвича купить золотые слитки на 30 млн рублей и отдать курьеру. Пособницу мошенников удалось задержать, ею оказалась 21-летняя москвичка, которая оставила слитки в тайнике по указанию куратора. В отношении девушки возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.

Ранее сын уральского бизнесмена помог украсть у отца 8 млн рублей.

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