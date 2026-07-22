Юрист объяснил, что делать, если мошенники оформили SIM-карту на ваше имя

Номер телефона в современных реалиях — полноценный цифровой идентификатор личности. Использование подставных SIM-карт чаще всего направлено на доступ к банковским счетам и профилям на «Госуслугах», рассказал «Газете.Ru» Сергей Охотин, руководитель Центра международного права.

Федеральный закон «О связи» (№ 126-ФЗ) предусматривает механизмы защиты. Через «Госуслуги» можно отслеживать все активные номера и установить запрет на регистрацию новых договоров. Если вы выявили факт оформления SIM-карты на ваши данные, действуйте по алгоритму.

Первое — обратитесь к оператору. Лично через салон связи или дистанционно через «Госуслуги» потребуйте приостановить услуги по сомнительному номеру. Согласно закону, оператор обязан сделать это незамедлительно. Затем посетите офис оператора, получите копию поддельного договора и подайте письменную претензию с требованием провести проверку и аннулировать финансовые обязательства.

Второе — проверьте банковские приложения и «Госуслуги». Завершите все подозрительные сессии с неизвестных устройств и смените пароли. Запросите отчет в бюро кредитных историй, чтобы исключить факты оформления микрозаймов на ваше имя.

Третье — подайте заявление в полицию. К материалам приложите копию претензии к оператору и выписку из кредитной истории. Получение талона-уведомления из органов внутренних дел станет доказательной базой для аннулирования фиктивных сделок в суде.

«Если на вас оформили SIM-карту без вашего ведома — действуйте быстро. Каждый день промедления увеличивает риски для ваших счетов и кредитной истории», — резюмирует Охотин.

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