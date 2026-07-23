Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за БПЛА

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки ВСУ

Движение автомобильного транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Михаил Евраев.

«Регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в публикации.

Евраев призвал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей.

В июле из-за атак БПЛА приостанавливали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы на трассе М-8.

Утром 23 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре направлявшихся к Москве беспилотных летательных аппарата.

Ранее были названы три вероятных точки запуска дронов, атаковавших Московский регион.