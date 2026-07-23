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Общество

Россиянам рассказали, какие действия могут привести к ожогу во время загара

Врач Шефатова: сок лайма может вызвать ожог при попадании на кожу под солнцем
Lea Rae/Shutterstock/FOTODOM

Под солнцем во время загара не стоит пить определенные соки, поскольку эфирные масла некоторых фруктов и овощей содержат вещества, которые делают кожу чувст­вительной к ультрафиолетовым лучам. Об этом aif.ru рассказала врач-дер­матовенеролог Государст­венного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Жанна Шефатова.

По ее словам, в случае попадания сока лайма, лимона, грейпфрута, сельдерея или моркови на кожу человек рискует получить своеобразный фотохимический ожог, если выйдет на солнце. Она уточнила, что он проявляется через один–три дня: кожа краснеет, появляются пузыри и темные пятна. По той же причине не стоит пользоваться духами на этот период, особенно с цитрусовыми маслами и бергамотом.

«Нежелательно также мыться с мылом перед выходом на солнце: мыло и спиртовые средства смывают естественную защиту кожи. Душ лучше принимать за один–два часа до пляжа», — добавила Шефатова.

Завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета Антонина Арсеньева до этого говорила, что для того, чтобы снизить риск солнечных ожогов, в рацион стоит включить продукты, богатые бета-каротином, лютеином, тиамином и витамином Е.

Ранее Волочкова рассказала, как добиться идеального загара.

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