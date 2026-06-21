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Врач рассказала, какие продукты нужно есть для безопасного загара

Дерматолог Арсеньева: морковь и тыква спасают кожу летом от ожогов
Shutterstock/Jingjits Photography

Чтобы снизить риск солнечных ожогов, в рацион стоит включить продукты, богатые бета-каротином, лютеином, тиамином и витамином Е. Об этом рассказала РИА Новости завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета Антонина Арсеньева.

По словам специалиста, для того чтобы кожа была более устойчивой к воздействию ультрафиолета и загорала, а не обгорала, рекомендуется употреблять зелень, тыкву, морковь, шпинат и абрикосы.

Арсеньева пояснила, что бета-каротин снижает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Он содержится в зелени, а также в овощах и фруктах желтого, оранжевого, красного и зеленого цветов, включая тыкву, кабачки, томаты, морковь, шпинат, капусту, абрикосы и персики. По словам врача, это вещество участвует в антиоксидантной защите кожи, нейтрализует свободные радикалы, повреждающие клетки под воздействием солнечных лучей, а также способствует выработке меланина, усиливая загар.

Дерматолог отметила, что прием бета-каротина желательно начинать за несколько недель до начала активного пребывания на солнце. Она добавила, что в сочетании с витаминами С и Е его защитный эффект усиливается. При этом специалист предупредила, что чрезмерное употребление бета-каротина может привести к каротинодермии — пожелтению кожи.

Кроме того, Арсеньева назвала полезным для безопасного загара лютеин, который содержится в желтых и зеленых овощах и фруктах. Также она рекомендовала включить в рацион продукты с тиамином — сою, фасоль и шпинат, а также источники витамина Е, такие как миндаль, фундук и авокадо.

Врач посоветовала ограничивать пребывание на солнце с 11:00 до 16:00, когда ультрафиолет наиболее активен. Наиболее безопасным временем для загара она назвала утренние часы до 11:00 и вечернее время после 16:00. По словам Арсеньевой, даже при использовании солнцезащитного крема не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами более двух-трех часов в день.

Ранее было сказано, что морковь и жирная рыба полезны для зрения и снижают риск близорукости.

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