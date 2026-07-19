Волочкова рассказала, как добиться идеального загара

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Абзацу», что идеального загара можно добиться на Мальдивах.

«Полететь надо на Мальдивы, взять все это жареное масло и лежать на солнце и загорать», — поделилась артистка.

Волочкова ездит на Мальдивы минимум два раза в год — на майские праздники и в январе. Танцовщица называет острова своей дачей. Балерина объясняла, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей. По ее словам, ей нравится возможность поплавать как в трусах, так и без них.

В январе Волочкова рассказала, что публиковала вызывающие фотографии с Мальдив в своих социальных сетях из-за желания избавиться от назойливого внимания папарацци. Артистка называет такие посты «вызовом для моральных уродов», которые снимают ее в некрасивых позах.

В июле Волочкова получила новую травму из-за перегрузок после операции. Вопреки запретам немецких врачей, артистка провела 25 концертов во время реабилитации ноги. Балерине диагностировали надрыв мышцы. У нее появились сильная гематома и воспаление.

Ранее Волочкова резко ответила на отказ Shaman записать с ней песню.