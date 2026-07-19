Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Волочкова рассказала, как добиться идеального загара

Балерина Волочкова заявила, что добивается идеального загара на Мальдивах
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Абзацу», что идеального загара можно добиться на Мальдивах.

«Полететь надо на Мальдивы, взять все это жареное масло и лежать на солнце и загорать», — поделилась артистка.

Волочкова ездит на Мальдивы минимум два раза в год — на майские праздники и в январе. Танцовщица называет острова своей дачей. Балерина объясняла, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей. По ее словам, ей нравится возможность поплавать как в трусах, так и без них.

В январе Волочкова рассказала, что публиковала вызывающие фотографии с Мальдив в своих социальных сетях из-за желания избавиться от назойливого внимания папарацци. Артистка называет такие посты «вызовом для моральных уродов», которые снимают ее в некрасивых позах.

В июле Волочкова получила новую травму из-за перегрузок после операции. Вопреки запретам немецких врачей, артистка провела 25 концертов во время реабилитации ноги. Балерине диагностировали надрыв мышцы. У нее появились сильная гематома и воспаление.

Ранее Волочкова резко ответила на отказ Shaman записать с ней песню.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тронинг — новый тренд в отношениях. 10 признаков, что с вами встречаются ради лайков, а не по любви
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!