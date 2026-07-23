Один из троих задержанных в ЛНР собирался вести прослушку военных РФ в бане

Один из задержанных по подозрению в шпионаже жителей Луганской народной республики (ЛНР), планировал сдавать баню в аренду российским военным, чтобы записывать их разговоры для украинских спецслужб. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На допросе мужчина пояснил, что о его планах построить баню узнали украинские спецслужбы и заинтересовались этим. Сотрудник СБУ (Служба безопасности Украины) предложил фигуранту использовать этот объект для записи разговоров, если тот решит сдавать баню российским военным. Мужчина отметил, что не мог отказаться от такого предложения.

Второй задержанный в ходе допроса признался, что согласился передавать спецслужбам Украины данные о вооружении и ополчении в Луганске. Он уточнил, что ему позвонил неизвестный и предложил оказать небольшую услугу: сначала нужно было рассказать, сколько человек работает в ополчении, какой состав, а дальше — передать штатное расписание, количество грузов и другую информацию. Мужчина пояснил, что эта информация была нужна СБУ для того, чтобы беспрепятственно пересекать КПП в ЛНР.

Третий фигурант сообщил, что за деньги передавал украинским спецслужбам данные о личном составе МВД в Луганске. Средства ему переводились на карту, уточнили в ФСБ.

О задержании трех жителей ЛНР стало известно ранее. По информации ФСБ, задержанные — 1963, 1969 и 1977 годов рождения. Отмечается, что они независимо друг от друга сотрудничали с украинскими спецслужбами — Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины.

Ранее ФСБ задержала россиянку за передачу СБУ данных о научных объектах в Крыму и ЛНР.