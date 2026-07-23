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Общество

Троих жителей ЛНР заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами Украины

ФСБ: жителей ЛНР заподозрили в передаче сведений украинским спецслужбам
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике трех граждан России, подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, задержанными являются жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 годов рождения. По данным ФСБ, они независимо друг от друга сотрудничали с украинскими спецслужбами — Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины.

Как утверждают в ведомстве, подозреваемые по заданиям украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера, информацию о социально-политической обстановке в регионе, а также данные о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.

Следственный отдел УФСБ России по ЛНР возбудил в отношении задержанных уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Все трое заключены под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия.

В Центре общественных связей ФСБ также заявили, что все лица, согласившиеся оказывать содействие противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут предусмотренное законом наказание.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух агентов спецслужб Украины.

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