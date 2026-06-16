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Общество

Россиянку обвинили в госизмене из-за передачи сведений СБУ о двух регионах РФ

ФСБ: задержана россиянка за передачу СБУ данных о научных объектах в Крыму и ЛНР
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму задержали россиянку по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) информации о деятельности научных и образовательных учреждений региона и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает РИА Новости.

»...пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1967 г.р., подозреваемой в работе на украинские спецслужбы», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу.

По заданию куратора россиянка осуществляла сбор и передачу украинской стороне данных о работе научных, образовательных и других учреждений ЛНР и республики Крым, к которым имела доступ по работе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд ее арестовал.

До этого сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Мужчина оказывал содействие Вооруженным силам Украины.

Ранее молодому россиянину дали 22 года за подготовку к подрыву военного.

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