Россиянку обвинили в госизмене из-за передачи сведений СБУ о двух регионах РФ

ФСБ: задержана россиянка за передачу СБУ данных о научных объектах в Крыму и ЛНР

В Крыму задержали россиянку по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) информации о деятельности научных и образовательных учреждений региона и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает РИА Новости.

»...пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1967 г.р., подозреваемой в работе на украинские спецслужбы», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу.

По заданию куратора россиянка осуществляла сбор и передачу украинской стороне данных о работе научных, образовательных и других учреждений ЛНР и республики Крым, к которым имела доступ по работе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд ее арестовал.

До этого сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Мужчина оказывал содействие Вооруженным силам Украины.

Ранее молодому россиянину дали 22 года за подготовку к подрыву военного.