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Общество

В Якутии перевернулась лодка с людьми, четыре человека пропали

В Якутии опрокинулась лодка, спасатели ищут пропавших пассажиров
Варвара Гертье/РИА Новости

В Якутии ищут людей, пропавших во время прогулки по реке. Об этом сообщает Служба спасения Якутии.

Инцидент произошел на реке Алдан. Компания из пяти человек находилась на лодке, но примерно в 25 километрах от поселка Угоян она опрокинулась.

В результате все оказались в воде, только один из них смог выбраться самостоятельно.

«Судьба остальных четырех пассажиров остается неизвестной», – сообщается в публикации.

Сейчас на месте работают спасатели. Им уже удалось найти вещи, которые, предположительно, принадлежат пропавшим. К поискам привлекли четыре лодки, на данный момент мероприятия продолжаются.

До этого в Воронеже спасли мужчину, который едва не ушел на дно водохранилища. Россиянин планировал переплыть водоем, но вскоре понял, что у него не хватает сил для этого.

Отдыхающие заметили его и помогли выбраться. Помощь медиков мужчине не понадобилась.

Ранее два человека пропали после того, как в Якутии перевернулась лодка.

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