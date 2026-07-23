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Общество

Россиянам дали советы по защите от вируса Коксаки, вспышку которого выявили в Турции

Турэксперт Мурадян: меры гигиены помогут защититься от вируса Коксаки
Tatiana Diuvbanova/Shutterstock/FOTODOM

Обязательная медицинская страховка поможет российским туристам в случае заражения вирусом Коксаки в другой стране. Об этом aif.ru рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян, комментируя данные о вспышке вируса среди отдыхающих из России в Турции.

По его словам, в этом случае нужно будет обратиться за помощью по телефону, указанному в полисе, и следовать рекомендациям врачей. Эксперт также призвал путешественников соблюдать меры гигиены для снижения общих рисков заражения энтеровирусами, в том числе пить только бутилированную воду, мыть фрукты, руки и так далее. Он уточнил, что они рекомендуются МИД в памятках для выезжающих за рубеж и Роспотребнадзором.

Мурадян уточнил, что вирус Коксаки — это разновидность энтеровирусной инфекции, которая протекает как обычное ОРВИ. С наступлением жары на Средиземноморском побережье, а также на Черном море фиксируются отдельные случаи заболевания с наступлением жары.

«Для массового направления, принимающего летом миллионы туристов, в этом нет ничего необычного... И нужно понимать, что жизни это заболевание точно не угрожает», — заключил он.

21 июля Роспотребнадзор направил в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) запросы в связи с предполагаемой вспышкой вируса Коксаки среди российских туристов в отеле Белека. Поводом стали сообщения СМИ о заражении туристов, включая детей, в отеле IC Santai Family Resort.

Ранее были названы опасные симптомы энтеровируса у детей.

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